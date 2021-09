Eddie Murphy stringe un accordo con Amazon Studios (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'attore Eddie Murphy ha stretto un nuovo accordo con Amazon Studios che prevede la realizzazione di tre film. Eddie Murphy ha stretto un nuovo accordo con Amazon Studios che prevede la realizzazione di tre film di cui sarà protagonista. Il first look deal prevede che la star sia coinvolta nello sviluppo di progetti cinematografici originali per Prime Video e gli Studios con la possibilità di recitarvi. L'accordo annunciato ufficialmente oggi formalizza il legame fra Eddie Murphy e gli Amazon Studios, dopo il successo ottenuto da Il principe cerca figlio, disponibile su Prime Video dal 5 marzo scorso. Jennifer Salke, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'attoreha stretto un nuovoconche prevede la realizzazione di tre film.ha stretto un nuovoconche prevede la realizzazione di tre film di cui sarà protagonista. Il first look deal prevede che la star sia coinvolta nello sviluppo di progetti cinematografici originali per Prime Video e glicon la possibilità di recitarvi. L'annunciato ufficialmente oggi formalizza il legame frae gli, dopo il successo ottenuto da Il principe cerca figlio, disponibile su Prime Video dal 5 marzo scorso. Jennifer Salke, ...

