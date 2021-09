Dietrofront, niente park gratis all'ex Frigo a Udine: la sosta sarà a pagamento (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Piazza Libertà, la storia ed il frico: Udine tra le 10 mete consigliate dagli inglesi Lo Scovazzosauro di Paderno rivela la sua identità: "L'idea ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Piazza Libertà, la storia ed il frico:tra le 10 mete consigliate dagli inglesi Lo Scovazzosauro di Paderno rivela la sua identità: "L'idea ...

Advertising

robyw64 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT E’ vero. Ha rappresentato. Dopo di che il niente e tutti dietrofront imbarazzanti. Vi… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Virginia Raggi in fuga dal Museo della Shoah: niente più manifestazione pubblica - Il Tempo - lorenzocasalin4 : Virginia Raggi in fuga dal Museo della Shoah: niente più manifestazione pubblica - Il Tempo - GHERARDIMAURO1 : Il Tempo: Virginia Raggi in fuga dal Museo della Shoah: niente più manifestazione pubblica. - paolo_r_2012 : Virginia Raggi in fuga dal Museo della Shoah: niente più manifestazione pubblica - Il Tempo -