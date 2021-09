Chi è Don Francesco Spagnesi, il parroco di Prato che comprava la droga con le offerte dei fedeli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ecco chi è Don Francesco Spagnesi, il parroco di Prato arrestato insieme al suo compagno Alessio Regina per aver usato le offerte dei fedeli per comprare la droga che veniva utilizzata durante dei festini. Grazie ai soldi dei fedeli Don Francesco Spagnesi ha organizzato festini a luce rossa ed acquistato cocaina e la droga dello stupro: ecco chi è il parroco di Prato finito agli arresti e sul quale ora pendono nuove accuse per lesioni gravissime, Spagnesi ha nascosto a tutti la sua sieropositività. Il segreto di Don Francesco Spagnesi: la droga e l'imbarazzo della diocesi Don Francesco ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ecco chi è Don, ildiarrestato insieme al suo compagno Alessio Regina per aver usato ledeiper comprare lache veniva utilizzata durante dei festini. Grazie ai soldi deiDonha organizzato festini a luce rossa ed acquistato cocaina e ladello stupro: ecco chi è ildifinito agli arresti e sul quale ora pendono nuove accuse per lesioni gravissime,ha nascosto a tutti la sua sieropositività. Il segreto di Don: lae l'imbarazzo della diocesi Don...

