Caos al Barcellona: Laporta furioso con Koeman! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il comunicato che ha letto Ronald Koeman in conferenza stampa prima della partita contro il Cadice in programma domani non era stato concordato con il presidente blaugrana Joan Laporta. Il numero uno del Barcellona era infatti a Huelva per un evento istituzionale quando i responsabili della comunicazione del club l'hanno avvisato sulle intenzioni di Koeman. Laporta, il presidente del Barcellona ora è scontento Joan Laporta è rimasto sorpreso da Koeman e nonostante la sua disapprovazione resterà in silenzio almeno fino a dopo la partita di domani sera contro il Cadice. LEGGI ANCHE: Koeman difende il suo Barcellona: clamoroso gesto in conferenza stampa! LEGGI ANCHE: Pirlo, clamorosa indiscrezione: un top club su di lui! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

