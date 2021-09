Amici 21, le lacrime del figlio di Gigi D’Alessio: le ragioni dello sfogo con Rudy Zerbi (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è tra gli allievi della nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi” Il giovane artista, accusato di essere raccomandato, si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Rudy Zerbi, mentre il fratello Claudio ha preso le sue difese sui social. Domenica scorsa, è ufficialmente iniziata la ventunesima edizione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA,di, è tra gli allievi della nuova edizione di “di Maria De Filippi” Il giovane artista, accusato di essere raccomandato, si è lasciato andare ad un lungocon, mentre il fratello Claudio ha preso le sue difese sui social. Domenica scorsa, è ufficialmente iniziata la ventunesima edizione L'articolo NewNotizie.it.

