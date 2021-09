Scade il Green pass durante la lezione: insegnante di sostegno deve lasciare in aula l'alunna con crisi epilettiche (Di martedì 21 settembre 2021) Le Scade il Green pass durante la lezione in classe e per questo motivo un'insegnante di sostegno è stata costretta a lasciare l'aula . E' accaduto venerdì a Riccione in una scuola superiore. Leggi ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Leillain classe e per questo motivo un'diè stata costretta al'. E' accaduto venerdì a Riccione in una scuola superiore. Leggi ...

