Roma | aggredisce autista bus e rompe vetro a sassate

(Di martedì 21 settembre 2021) Prima ha aggredito il conducente del bus della linea 016 dell’Atac e poi, una volta in strada, ha rotto aildella vettura, scappando. E’ successo intorno alle 14 di oggi in via di Acilia, all’altezza di via Capparoni. Sul posto una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale diCapitale e una pattuglia dei carabinieri. In corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo che ha fatto perdere le sue tracce. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CorriereCitta : Roma. Aggredisce e minaccia di morte la fidanzata: arrestato 27enne - TuttoMercatoWeb : Il Verona aggredisce, ma la Roma è avanti grazie a una magia di Pellegrini: 1-0 al 45’ - Morch1964 : Aggredisce un podista, gli stacca il lobo di un orecchio e lo mangia, custodia cautelare in carcere per una donna 3… - ErBocio : Roma, lo aggredisce alle spalle e gli strappa un orecchio con un morso: arrestata donna - rep_roma : Roma, lo aggredisce alle spalle e gli strappa un orecchio con un morso: arrestata donna [aggiornamento delle 11:04] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aggredisce

Corriere Roma

Ad intervenire i Carabinieri della Compagnia diCassia , che in due diverse operazioni hanno arrestato due persone per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte ripetute nel tempo. I ...... tragedia a: muore un 18enne piacentino, gravissimo l'amico Tragedia di, l'abbraccio della città a Katia Tarasconi: "Mancano il fiato e le parole". Bonaccini: "Dramma che lascia attoniti" ...Aggressione ad un autista di un bus in zona Acilia alla periferia di Roma. È avvenuta alle 14 di oggi in via di Acilia, all’altezza di via Capparoni, dove l’autista del mezzo Atac linea 016 è stato pi ...Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia in due diverse operazioni, hanno arrestato due persone per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte ripetute nel tempo. I Carabinieri della Sta ...