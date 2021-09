E a Palermo sciopero giovedì contro il cambio d’appalto nel call center

(Di martedì 21 settembre 2021) Anche sul fronteassistenza ai clienti Ita hai sindacati. Dopo la proposta di Covisian di assorbire nelda Almaviva che gestisce il servizio per Alitalia solo 100 lavoratori «equivalent full time» mentre gli attuali sono 380 eft pari a 621 addetti ora frae Rende.23dei lavoratori Almaviva con presidio in piazza Politeama dalle ore 10. Lo hanno deciso Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

I giovani del movimento Fridays for Future tornano in piazza a protestare per il clima il prossimo 24 settembre in varie piazze italiane ...Almaviva: I sindacati hanno inoltre inviato richieste di incontro urgenti al Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea Regionale ...