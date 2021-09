CorSport | Spalletti dà una lezione di calcio che tutti gli allenatori dovrebbero studiare con umiltà 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 settembre 2021) “E’ uno spettacolo vedere il Napoli giocare, inventare, divertirsi e divertire”. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport, aggiungendo che il Napoli diandrebbe studiato dagli: il pezzo si intitola, non a caso, “a scuola da Lucio”. “Il 4-0 di Udine arriva al termine di unadi, a prescindere dal valore degli avversari, che andrebbe studiata con grande umiltà daglidi qualsiasi categoria. Possono trovare ispirazione e restare ammirati da come gioca la squadra diche non sembra appena nata, come è nella realtà, perché gioca a memoria, come se da anni recitasse un copione che, invece, le è stato consegnato solo da qualche settimana”. Il Napoli ha ...