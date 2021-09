un Napoli d'autore: poker all'Udinese e primato in solitaria conquistato (Di lunedì 20 settembre 2021) Una grande occasione per il Napoli: quella di andare in vetta solitaria, per l'Udinese un'opportunità per confermare quanto di buono fatto vedere in questo inizio campionato. La sfida tra friulani e ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 settembre 2021) Una grande occasione per il: quella di andare in vetta, per l'un'opportunità per confermare quanto di buono fatto vedere in questo inizio campionato. La sfida tra friulani e ...

Advertising

MassimoFranchi : Francamente una citazione vergognosa! Lessi il pezzo ed era tutto pro-aziende. Solo il ricorso coraggiosi della… - Dalla_SerieA : Udinese-Napoli, i convocati di Spalletti: out Mertens, c'è Meret - - bruttapas : Grande prestazione ieri del Napoli a Vinovo. Tra i migliori Saco che mi sembra un giocatore che potrà esordire con… - Dalla_SerieA : Napoli, la carica di Osimhen: 'A caccia della gloria' - - Dalla_SerieA : Napoli, per Mertens e Ghoulam intera seduta in gruppo - -