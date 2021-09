Traffico Roma del 20-09-2021 ore 19:30 (Di lunedì 20 settembre 2021) Luceverde Roma mai provati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico ancora intenso rallentando su tutte le principali strade cittadine sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal ragazzi a cena lo svincolo zanaria e rallentamenti e code sempre in interne per Traffico intenso Anche tra Casilina e da Appia in carreggiata esterna permangono code a partire dall’uscita Laurentina fino all’uscita Romanina disagi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dove per lavori Ci sono cose dalla tangenziale all’uscita di Viale Palmiro Togliatti sulla tangenziale code Trento il seguente la Salaria in direzione San Giovanni corre anche in direzione Stadio Olimpico da viale Castrense al bivio con la Roma L’Aquila per Traffico intenso codengo diverse ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021) Luceverdemai provati dalla redazione Studio Stefano Baiocchiancora intenso rallentando su tutte le principali strade cittadine sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal ragazzi a cena lo svincolo zanaria e rallentamenti e code sempre in interne perintenso Anche tra Casilina e da Appia in carreggiata esterna permangono code a partire dall’uscita Laurentina fino all’uscitanina disagi sul tratto Urbano dellaL’Aquila dove per lavori Ci sono cose dalla tangenziale all’uscita di Viale Palmiro Togliatti sulla tangenziale code Trento il seguente la Salaria in direzione San Giovanni corre anche in direzione Stadio Olimpico da viale Castrense al bivio con laL’Aquila perintenso codengo diverse ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: blitz contro il traffico dei rifiuti a Roma ?? - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra le uscite Pontina e Romanina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Giulio Cesare, tra Ponte Pietro Nenni e via Leone IV - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e largo Arturo Donaggio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -