Sparatoria all'università in Siberia: sei morti, 24 feriti (Di lunedì 20 settembre 2021) Sei morti e 24 feriti: è questo il bilancio della Sparatoria che ha avuto luogo ieri mattina all'università di Perm, in Siberia, quando intorno alle ore 11 (alle 9 locali) uno studente dell'ateneo ha aperto il fuoco contro i presenti utilizzando un fucile da caccia, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato detenuto legalmente. Una volta aperto il fuoco, gli studenti e lo staff universitario si sono barricati nella sala conferenze e in alcune classi, mentre altri sono saltati fuori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Sparatoria all'università di Perm, il bilancio provvisorio sale ad 8 morti. Vladimir Putin esprime profonde condogl… - Agenzia_Ansa : Sparatoria all'università di Perm, in Russia. Almeno cinque morti e sei feriti. L'autore della strage sarebbe uno s… - agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - 34_liss : RT @rtl1025: ???? 8 morti e una decina di feriti. È il bilancio della #sparatoria avvenuta questa mattina all'Università Statale di #Perm, in… - 34_liss : RT @rtl1025: ???? Sei persone sono morte nella sparatoria all'università statale di #Perm, in #Russia: lo riporta il ministero della Salute r… -