Scuola | Mattarella | ' presidio di integrazione | insegna ad essere italiani'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - "Il valore sociale dellasta anche nell'irrinunciabiledie di coesione. Laè alle fondamenta dell'unità del Paese.. Questo percorso accomuna tutti i ragazzi che frequentano i diversi cicli di studio: quelli che provengono da famiglie con radici antiche nelle nostre città e nei nostri borghi e i nuoviche hanno imparato o stanno imparando la nostra lingua e condividono la nostra vita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico. "Le parole ‘' e ‘coesione' -ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Pizzo C… - MediasetTgcom24 : Scuola, Mattarella: 'Con i vaccini mai più chiusure' #scuola - nestquotidiano : Scuola, Mattarella “Tanto ancora da fare per colmare le lacune” - matteo_santa : RT @giomalago: A Pizzo Calabro con i campioni di #Tokyo2020 , il Presidente Mattarella e il Ministro Bianchi per l’inaugurazione dell’anno… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Mattarella: 'Con i vaccini mai più chiusure' #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Mattarella

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioda Pizzo Calabro (Vibo Valentia) per ... il suo funzionamento è specchio di quello del Paese, abbiamo unadi valore, grazie agli ...ROMA - 'Laè il primo luogo dove la società sperimenta concretamente che le diversità sono ricchezze, ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla Cerimonia di ...(LiberoQuotidiano.it) Sarà un anno speciale, buon anno scolastico", ha concluso il presidente. Mattarella: con i vaccini mai più chiusura delle scuole "Il mondo della scuola si è mostrato un grande ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Ci sono momenti in cui si avverte di trovarsi davanti a un bivio, nella necessità non solo di scegliere la strada giusta, ma anche di cambiare passo. Di anda ...