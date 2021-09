Rubano: “Grazie a dialogo Asi-Comune, sorgerà una nuova area volano per il Sannio” (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello – Il Presidente del Consorzio ASI di Benevento, Luigi Barone, ha comunicato, al Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, lo sblocco dell’infrastrutturazione di contrada Barrata. “Ho appreso con grande soddisfazione la notizia del Presidente dell’Asi beneventana, relativa all’apertura di un grande cantiere che doterà di infrastrutture contrada Barrata, proprio qui nella nostra Puglianello. Una notizia che attendevamo dal 2011, da oltre 10 anni. Un punto che rientrava nel mio programma amministrativo e che ho perorato e portato avanti, anche quando rivestivo il ruolo di Vice Presidente della Provincia di Benevento nel 2017. La nostra comunità attendeva da un decennio questo risultato che è finalmente giunto. Quando ero in Provincia, nelle vesti di Vice Presidente, ho lavoro molto per l’avanzamento di tale procedura in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello – Il Presidente del Consorzio ASI di Benevento, Luigi Barone, ha comunicato, al Sindaco di Puglianello, Francesco Maria, lo sblocco dell’infrastrutturazione di contrada Barrata. “Ho appreso con grande soddisfazione la notizia del Presidente dell’Asi beneventana, relativa all’apertura di un grande cantiere che doterà di infrastrutture contrada Barrata, proprio qui nella nostra Puglianello. Una notizia che attendevamo dal 2011, da oltre 10 anni. Un punto che rientrava nel mio programma amministrativo e che ho perorato e portato avanti, anche quando rivestivo il ruolo di Vice Presidente della Provincia di Benevento nel 2017. La nostra comunità attendeva da un decennio questo risultato che è finalmente giunto. Quando ero in Provincia, nelle vesti di Vice Presidente, ho lavoro molto per l’avanzamento di tale procedura in ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rubano: 'Grazie a dialogo #Asi-Comune, sorgerà una nuova area volano per il #Sannio' ** - RenatoMaiaron : @FAcciari Si ma si può dire che in è etico , e comunque dentro la Ue ci sono tante questioni che devono essere ride… - Anna2Ary : RT @MatteoBandit2: @BoriManuela È la mandante di tutto questo, non sarebbe saggio da parte loro interrompere un'operazione che hanno avviat… - IlLegionario1 : RT @MatteoBandit2: @BoriManuela È la mandante di tutto questo, non sarebbe saggio da parte loro interrompere un'operazione che hanno avviat… - MatteoBandit2 : @BoriManuela È la mandante di tutto questo, non sarebbe saggio da parte loro interrompere un'operazione che hanno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano Grazie Zona industriale Puglianello,Rubano: "grazie al dialogo Asi - Comune, sorgerà una nuova area volano per il Sannio" ... tutti fattori che la renderanno fruibile per i residenti ed appetibile agli investitori, grazie ... Francesco Maria Rubano.

Gli operatori turistici alla scoperta del Sannio ...accompagnati dal vicepresidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica Lucio Rubano. ... anche grazie al fatto che la sua offerta enogastronomica costituisce un'eccellenza da promuovere e far ...

Puglianello, Rubano: “Grazie a confronto con Asi sorgerà un'area di sviluppo per il Sannio” NTR24 Chi salverà il patrimonio afghano? Lentezza e burocrazia internazionale impediscono ai corpi speciali di intervenire a salvaguardia del patrimonio a rischio nei paesi a elevata instabilità politica. Per Noor Agha Noori, direttore dell' ...

Termina il G20 dell'Agricoltura Il sindaco Dario Nardella ha incontrato a Palazzo Vecchio il direttore generale della Fao Qu Dongyu in città per il G20 dell’Agricoltura. La delegazione Fao era composta, tra gli altri, dal vicedirett ...

... tutti fattori che la renderanno fruibile per i residenti ed appetibile agli investitori,... Francesco Maria...accompagnati dal vicepresidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica Lucio. ... ancheal fatto che la sua offerta enogastronomica costituisce un'eccellenza da promuovere e far ...Lentezza e burocrazia internazionale impediscono ai corpi speciali di intervenire a salvaguardia del patrimonio a rischio nei paesi a elevata instabilità politica. Per Noor Agha Noori, direttore dell' ...Il sindaco Dario Nardella ha incontrato a Palazzo Vecchio il direttore generale della Fao Qu Dongyu in città per il G20 dell’Agricoltura. La delegazione Fao era composta, tra gli altri, dal vicedirett ...