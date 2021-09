Juventus, qual è il problema? Ecco come tornare in alto (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel secondo tempo si stacca la spina La Juventus è partita male, malissimo: due punti dopo le prime quattro giornate di Serie A. Se da un lato non si poteva pretendere una vittoria contro il Milan, una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto, almeno ci si aspettava un po’ di carattere da parte dei giocatori in campo. La Juventus infatti ha giocato un buon primo tempo, grazie anche al vantaggio immediato realizzato da Morata, ma un secondo tempo in grande difficoltà. E non è la prima volta che la Juventus va in uno stato confusionale nella seconda metà di partita. Già nella prima di campionato contro l’Udinese, la Juventus ha preso due goal nel secondo tempo, a causa di due errori di Szczesny, ma nessuno dei bianconeri stava convincendo in quella seconda frazione di gioco. Stessa cosa è accaduta ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel secondo tempo si stacca la spina Laè partita male, malissimo: due punti dopo le prime quattro giornate di Serie A. Se da un lato non si poteva pretendere una vittoria contro il Milan, una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto, almeno ci si aspettava un po’ di carattere da parte dei giocatori in campo. Lainfatti ha giocato un buon primo tempo, grazie anche al vantaggio immediato realizzato da Morata, ma un secondo tempo in grande difficoltà. E non è la prima volta che lava in uno stato confusionale nella seconda metà di partita. Già nella prima di campionato contro l’Udinese, laha preso due goal nel secondo tempo, a causa di due errori di Szczesny, ma nessuno dei bianconeri stava convincendo in quella seconda frazione di gioco. Stessa cosa è accaduta ...

