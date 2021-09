Infortunio Kjaer | le ultime sul difensore del Milan

(Di lunedì 20 settembre 2021): al 36? del primo tempo il danese lascia il terreno di gioco per un problema muscolare, entra al suo posto Kalulu Simonè uscito dal terreno di gioco per un problema muscolare ai flessori della gamba destra, sostituito da Pierre Kalulu. Il danese era stato schierato titolare insieme a Romagnoli e Tomori, quest’ultimo adattato terzino destro in assenza di Calabria. Questa mattina l’ex Siviglia si sottoporrà ad ulteriori esami per definire con più precisione l’entità dell’. LESUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Altro infortunio per il #Milan Si ferma #Kjaer Brutta notizia #JuveMilan - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le ultime sul problema muscolare che ha costretto #Kjaer al cambio

6 Theo Hernandez pronti/via lo mette dubito nei guai e lui non può far altro che tentare un ... poco dopo, prima di dover abbandonare per l'ennesimomuscolare. Kalulu (36' pt) 6.5 Lui ...... recuperato a dispetto delle apprensioni della vigilia (alla mano sinistra). Lezione ...commesso da Pioli è la scelta dello schieramento difensivo con a destra Tomori e straordinari per...OMNISPORT | 19-09-2021 21:53 Aumenta così l’emergenza tra le fila rossonere, già prive di Calabria, Krunic, Bakayoko, Giroud e soprattutto Ibrahimovic, alle prese con un’infiammazione al tendine d’Ach ...Infortunio Kjaer - Brutte notizie per Pioli e per il Milan. Dopo il ko nella sfida contro la Juventus, Kjaer si sottoporrà a nuovi esami.