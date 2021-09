GTA San Andreas era il più bello? Rivivilo next-gen grazie alla mod SA_DirectX 3.0 (Di lunedì 20 settembre 2021) Se qualcuno di voi, immaginiamo pochissimi, non ha mai provato GTA San Andreas, sappiate che c’è una mod, leggasi SA DirectX 3.0, che l’ha letteralmente tirato a lucido, e ora vi spieghiamo tutte le migliorie. GTA San Andreas è considerato dagli amanti dei videogiochi uno dei capitoli di Grand Theft Auto più di sempre. Mod GTA San Andreas: che spettacoloSenza dubbio è stato il primo che ha aperto alla vastità, e assieme a Vice City e a GTA 5, resta fra i più amati dei milioni di fan della serie targata Rockstar Games, sparsi per il globo. Uscito nel lontano 2004, già 17 anni fa, San Andreas spopolò fra i gamer grazie alle sue novità, alla sua già ai tempi ottima grafica, e a soprattutto alla sua profondità e longevità, garantendo centinaia di ore di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Se qualcuno di voi, immaginiamo pochissimi, non ha mai provato GTA San, sappiate che c’è una mod, leggasi SA DirectX 3.0, che l’ha letteralmente tirato a lucido, e ora vi spieghiamo tutte le migliorie. GTA Sanè considerato dagli amanti dei videogiochi uno dei capitoli di Grand Theft Auto più di sempre. Mod GTA San: che spettacoloSenza dubbio è stato il primo che ha apertovastità, e assieme a Vice City e a GTA 5, resta fra i più amati dei milioni di fan della serie targata Rockstar Games, sparsi per il globo. Uscito nel lontano 2004, già 17 anni fa, Sanspopolò fra i gameralle sue novità,sua già ai tempi ottima grafica, e a soprattuttosua profondità e longevità, garantendo centinaia di ore di ...

