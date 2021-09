Draghi “Cambiamenti climatici emergenza uguale a pandemia Covid”

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ vero che stiamo ancora lottando contro la, ma questa è un’dientità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i. Molti Paesi – come l’Italia – hanno deciso di porre al centro dei loro piani di ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo. Tuttavia, sappiamo già che è necessario fare di più”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo in videoconferenza alla Tavola rotonda suiche si svolge a New York. “Il G20 ha istituito il Gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile (Sustainable Finance Working Group), con l’obiettivo di costruire una visione comune, lungimirante e di alto ...

...entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i... ha detto il presidente del Consiglio Mario. "Dovremo rafforzare gli sforzi comuni nell'...Il responsabile della ricerca, Kevin Bairos - Novak, ha spiegato: "La velocità con la quale i coralli possono adattarsi aiclimatici è strettamente legata a ciò che viene loro trasmesso ...ROMA (ITALPRESS) - "E' vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre ...'Ridurre le emissioni di gas serra o non resteremo sotto 1,5 gradi', ha detto il premier intervenendo all'evento Climate Moment in corso a New York. (ANSA) ...