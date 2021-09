Dal Congo due suore ospiti della Misericordia di Boorgo a Mozzano (Di lunedì 20 settembre 2021) A seguito di un progetto della Fondazione Spazio Spadoni, a cui la Misericordia di Borgo a Mozzano partecipa attivamente, con impegno e convinzione, arriveranno nei primissimi giorni di ottobre due ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 20 settembre 2021) A seguito di un progettoFondazione Spazio Spadoni, a cui ladi Borgo apartecipa attivamente, con impegno e convinzione, arriveranno nei primissimi giorni di ottobre due ...

Le sorelle faranno esperienza di lavoro

"The Last 20" in Molise, gli studenti preparano le proposte da portare al G20 di Roma Alessandro Di Bussolo " Piana dei Mulini (Campobasso) Attorno alla grande cisterna cinquecentesca del borgo della Piana dei Mulini, a Colle d'Anchise, le voci dal Congo, dal Centrafrica e quelle di chi rappresenta tutte le "diaspore" africane, chiedono ai giovani liceali di Campobasso di "dar voce a chi non ha voce" e portare ai grandi della Terra, che si ...

Project Taara: Alphabet testa la fibra senza fili sul fiume Congo Tom's Hardware Italia Project Taara: Alphabet testa la fibra senza fili sul fiume Congo Project Taara è un progetto sviluppato da X, think tank di Alphabet, che ha testato sul fiume Congo la connessione internet ad alta velocità senza fili ...

Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore Attanasio, ricorda in un video il "suo Luca" Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore Attanasio, ricorda in un video il "suo Luca". "Ci ha lasciato tanto, ci guarda da lassù e sarà sempre presente nei nostri cuori".

