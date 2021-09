Alessandro Cattelan commenta i bassi ascolti di Da Grande: di chi è la colpa? (Di lunedì 20 settembre 2021) Non ha detto molto oggi via social Alessandro Cattelan, dopo la prima puntata di Da Grande. Ha parlato del programma solo in una intervista in radio e non ha commentato i contenuti della prima puntata del programma di Rai 1 ( anche se in rete hanno iniziato a circolare teorie secondo le quali questo pomeriggio in quel di Viale Mazzini sarebbe stata convocata una riunione urgente per salvare il salvabile, con la paura che domenica prossima si possa sprofondare). Cattelan invece ha parlato della “sfiga” se così possiamo definirla, di avere 3 milioni di spettatori su una rete che il giorno prima non aveva superato neppure il milione. Tre milioni di spettatori che forse si sarebbero divisi tra Canale 5 e Rai 1 nella prima serata e che invece hanno preferito vedere la finale di Pallavolo, con il trionfo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 settembre 2021) Non ha detto molto oggi via social, dopo la prima puntata di Da. Ha parlato del programma solo in una intervista in radio e non hato i contenuti della prima puntata del programma di Rai 1 ( anche se in rete hanno iniziato a circolare teorie secondo le quali questo pomeriggio in quel di Viale Mazzini sarebbe stata convocata una riunione urgente per salvare il salvabile, con la paura che domenica prossima si possa sprofondare).invece ha parlato della “sfiga” se così possiamo definirla, di avere 3 milioni di spettatori su una rete che il giorno prima non aveva superato neppure il milione. Tre milioni di spettatori che forse si sarebbero divisi tra Canale 5 e Rai 1 nella prima serata e che invece hanno preferito vedere la finale di Pallavolo, con il trionfo ...

Advertising

Raiofficialnews : ??Due prime serate evento su @RaiUno per il nuovo show di @alecattelan: #DaGrande, domenica 19 e 26 settembre. Ospit… - RaiUno : Non vediamo l’ora di vedere le nuove puntate di @docnelletuemani ?? L’intervista di @Lucaargentero a #DaGrande è su… - MarioManca : Perché #DaGrande e Alessandro Cattelan meritano fiducia - sunflower_dsr : RT @HSHQIta: L’esibizione completa di Cattelan e Il Volo con la loro imitazione dei One Direction e con Cattelan che ha il ruolo di Harry!… - PatriziaAlessa2 : RT @Cinguetterai: Tutti a dire “al pubblico di Rai 1 non è piaciuto #DaGrande”, in realtà è stato salvato dal pubblico di Rai1: negli adult… -