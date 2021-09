(Di domenica 19 settembre 2021)nel video di presentazione ha parlato delle sue ex: Belen Rodriguez e Dayane Mello. Per questi flirt era diventato un personaggio noto al grande pubblico. Nei primi giorni all’interno della Casa del Gf Vip 6 ha raccontato molto della sua relazione con Soleil Sorge e, nella nottata, parlando con Alex Belli ha rivelato quali fossero le sue intenzioni prima di entrare nel programma e quali sono adesso le sue strategie all’interno del reality:cosa ha confessato ad Alex: Io avevo programmato di entrare qui eun macello, io avevo programmato questo. Ma infatti ho questo peso. Io lo ho detto a loro ...

Il ragazzo dentro la Casa del Grande Fratelloappare ancora spaesato e in cerca di comprensione. Ieri, durante una chiacchierata conAntinolfi , si è raccontato senza filtri, svelando ...In questo momento, Adriana è tornata alla ribalta come opinionista del Grande Fratelloinsieme ... Adriana Volpe: "Antinolfi provolone"/ Parpiglia: "Non fare la moralista" Adriana Volpe ...La prima festa nella Casa del Grande Fratello ha fatto molto divertire i VIP, che hanno ballato e cantato spensierati fino a tarda notte. Alcune tensioni, però, non tardano ad arrivare. La situazione ...Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi choc: "Io qua dentro chiaver*i di sicuro". Ecco chi sta puntando "per fare show".