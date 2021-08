Subito Dzeko, poi Vlahovic: i dettagli del piano Inter (Di lunedì 9 agosto 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 9 agosto 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

sportli26181512 : Subito Dzeko, poi Vlahovic: i dettagli del piano Inter: Subito Dzeko, poi Vlahovic: i dettagli del piano Inter Non… - Italo81580161 : @FootballAndDre1 Raga gli attaccanti servono subito domani quello la e ufficialmente via e tu ancora devi prendere dzeko zapata o correa - APesciarelli : Il solo #Dzeko è meglio come prima punta di tutti gli attaccanti che abbiamo e poteva venire con due banane e tre n… - ThekingofFarmer : Solo se viene Zapata sono contento. Dzeko no. Se capite qualcosa e avete visto il calcio negli ultimi 5 anni ZAPATA SUBITO MERDE #Lukaku - JackLicciardi : @ncorrasco A noi mancheranno i gol con l'uscita di Lukaku quindi 2 prime punte in questo caso Zapata e Dzeko spero… -

Ultime Notizie dalla rete : Subito Dzeko Subito Dzeko, poi Vlahovic: i dettagli del piano Inter Per Edin Dzeko subito in nerazzurro c'è fiducia. Tant'è vero che gli è stata già riservata la casacca numero 9, in un ideale cambio di maglia con Lukaku. Oggi il centravanti bosniaco e il suo agente contano di ...

Addio Lukaku, subito Dzeko ma non basta Rumors dall'Inghilterra: Tottenham su Lautaro, l'agente smentisce ma senza l'accordo sul rinnovo si fanno avanti anche Atletico e Arsenal di MATTIA TODISCO

Addio Lukaku, subito Dzeko ma non basta Rumors dall’Inghilterra: Tottenham su Lautaro, l’agente smentisce ma senza l’accordo sul rinnovo si fanno avanti anche Atletico e Arsenal ...

