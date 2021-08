Green Pass, vendita illegale su Telegram: sequestrati 32 canali (Di lunedì 9 agosto 2021) Green Pass falsi, sgominata dalla polizia postale una banda dedita alla vendita illegale della certificazione verde su Telegram La Polizia Postale ha concluso una operazione, denominata “Fake Pass”, con cui ha sequestrato ben 32 canali Telegram nati per la vendita illegale di Green Pass. Gli investigatori della polizia postale e delle comunicazioni hanno sventato una rete criminale, dedita alla vendita di certificazioni verdi false attive su Roma, Bari e Milano. Sono state ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 agosto 2021)falsi, sgominata dalla polizia postale una banda dedita alladella certificazione verde suLa Polizia Postale ha concluso una operazione, denominata “Fake”, con cui ha sequestrato ben 32nati per ladi. Gli investigatori della polizia postale e delle comunicazioni hanno sventato una rete criminale, dedita alladi certificazioni verdi false attive su Roma, Bari e Milano. Sono state ...

