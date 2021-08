Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 agosto 2021)DEL 8 AGOSTOORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E SELVA CANDIDA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA GRANDE RACCORDO DIREZIONEA FIUMICINO SI STA IN CODA IN VIALE TRE DENARI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE AURELIA DIREZIONE TORRIMPIETRA PERCORRENDO LA STRADA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA STATALE ...