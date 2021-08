Moto2 | Marco Bezzecchi | “Oggi è stata una gara molto insidiosa”

(Di domenica 8 agosto 2021)vince il Gran Premio di Stiria, decimo atto del Mondiale2021. Il portacolori di Sky conquista la prima prova del doubleheader austriaco mostrandosi nettamente superiore ai diretti rivali. Il romagnolo precede sulla linea del traguardo gli spagnoli Aron Canet (Aspar) ed Augusto Fernandez (Marc VDS). Quarto posto per l’australiano Remy Gardner (KTM) che mantiene la leadership della classifica generale dopo la competizione odierna. Il compagno di box di Celestino Vietti ha affermato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “una...

I risultati e l'ordine d'arrivo dellenel GP di Stiria 2021 , decimo appuntamento del Mondiale. Il trio composto da Remy Gardner,Bezzecchi e Aron Canet parte bene e mantiene saldo il comando della gara. Il giapponese Ai Ogura ...Bezzecchi (Kalex) ha vinto inil Gp di Stiria, decimo appuntamento del motomondiale. Il pilota dello Sky Racing Team VR 46 con il tempo ha preceduto sul tracciato dello Spielberg lo ...Bezzecchi domina, Canet e Augusto Fernandez sul podio La pausa ha ricaricato le batterie di Marco Bezzecchi che dopo ... Italia la 46esima vittoria in Moto2, curioso che a farlo sia un pilota ...Marco Bezzecchi si impone allo Spielberg e prova a stringere in classifica iridata su Remy Gardner,solo quarto nonostante la partenza in pole. L'australiano finisce alle spalle di Canet (che prova a ...