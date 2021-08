Foot Locker collabora con Creative Debuts per supportare i giovani artisti (Di domenica 8 agosto 2021) Foot Locker in Europa presenta un’entusiasmante collaborazione con Creative Debuts, il cui obiettivo è quello di offrire ai giovani artisti di tutta Europa la possibilità di ricevere aiuti finanziari a sostegno del loro futuro. Per consolidare il suo impegno a sostenere la community di giovani attraverso appositi strumenti e piattaforme e in vista della campagna ‘Back to School 21’, Foot Locker presenta ‘The Young Creators Grant’ che offre aiuti finanziari per 15.000 sterline ai giovani ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 agosto 2021)in Europa presenta un’entusiasmantezione con, il cui obiettivo è quello di offrire aidi tutta Europa la possibilità di ricevere aiuti finanziari a sostegno del loro futuro. Per consolidare il suo impegno a sostenere la community diattraverso appositi strumenti e piattaforme e in vista della campagna ‘Back to School 21’,presenta ‘The Young Creators Grant’ che offre aiuti finanziari per 15.000 sterline ai...

Advertising

tanyasbrandshow : Foot Locker concede un supporto finanziario ai giovani artisti @footlocker @ProbeatAgency · Il #brand collabo… - AdobeItalia : L'illustratore britannico Tim Easley ha avuto una settimana per creare un'intera campagna in-store per Foot Locker.… - claudiofiera : Foot Locker Europe presenta il suo nuovo campo da basket in viale Lazio 25 a Milano - Sneakers_Mag : FOOT LOCKER ESPANDE LA PROPRIA RETE CON L'ACQUISIZIONE DI WSS E ATMOS Foot Locker Inc. ha in programma un paio di… - Mrlotti90 : @FBiasin Certo che alonso per il chelsea è come la soletta di foot locker. -