Calciomercato Cagliari: piace un centrocampista del Torino. Lo scenario (Di domenica 8 agosto 2021) Il Cagliari valuta con attenzione Daniele Baselli del Torino. Il problema è lo stipendio del centrocampista Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Cagliari starebbe valutando con attenzione il profilo di Daniele Baselli, centrocampista del Torino. La dirigenza sarda, nonostante il forte interesse, sembra non essere pienamente convinta. Lo stipendio del giocatore, infatti, si aggira intorno a un milione e mezzo di euro, cifra che le casse rossoblù non possono attualmente permettersi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ilvaluta con attenzione Daniele Baselli del. Il problema è lo stipendio delSecondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, ilstarebbe valutando con attenzione il profilo di Daniele Baselli,del. La dirigenza sarda, nonostante il forte interesse, sembra non essere pienamente convinta. Lo stipendio del giocatore, infatti, si aggira intorno a un milione e mezzo di euro, cifra che le casse rossoblù non possono attualmente permettersi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - DiMarzio : #Nandez, obiettivo dell'@Inter, è tornato a #Cagliari e ha parlato del suo futuro - antoruotolo : RT @AdriBatti: 'Il Cagliari non accetta queste forzature': la furia di Capozzucca contro Nandez. E l'Inter aspetta? - SampNews24 : #Pobega #Sampdoria, pretendenti in corsa: concorrenza #Cagliari e #Torino - notiziasportiva : #Calciomercato Cagliari, doppio colpo in entrata: si entra nel vivo -