Bayern Monaco, Salihamidzic: «Haaland? Certo che ci piace» (Di domenica 8 agosto 2021) Bayern Monaco, Salihamidzic: «Haaland? Certo che ci piace, parliamo di un top player che tutto il mondo cerca» Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha risposto così alla domanda postagli sui rumors riguardanti il futuro di Erling Haaland. «Parliamo di un top player che tutto il mondo cerca. Certo che ci pensiamo anche noi, altrimenti saremmo dei dilettanti». Sul gioiellino del Borussia Dortmund c’è da tempo il forte interesse, tra le altre, del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021): «che ci, parliamo di un top player che tutto il mondo cerca» Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo delHasanha risposto così alla domanda postagli sui rumors riguardanti il futuro di Erling. «Parliamo di un top player che tutto il mondo cerca.che ci pensiamo anche noi, altrimenti saremmo dei dilettanti». Sul gioiellino del Borussia Dortmund c’è da tempo il forte interesse, tra le altre, del ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - ASRomaFemminile : ?? La finale della AMOS @WomensFrenchCup sarà #ASRoma-Bayern Monaco! ?? ?? Venerdì, 21:00 ?? #ASRomaFemminile - junews24com : Haaland Juve: il Bayern Monaco vuole l'attaccante? Parla Salihamidzic - - mayoraltitolare : Voglio il Bayern Monaco ai gironi @PSG_inside - Smashdevil1 : @Gasperiniano @TeofiloSteven No, questo ha acquisito in 6 mesi più visibilità di Belotti in 5 anni. Questo se si ri… -