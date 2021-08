(Di sabato 7 agosto 2021) Nuovo episodio dello scontro tra Tim e Sky sule non solo. Come riporta il Sole 24 Ore, infatti, la nuova puntata della guerra tra la telco e la pay-tv di Comcast è partita da Tim, che ha messo nel mirino una offerta con uno sconto importante sullache Sky offre a chi L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Tim attacca Sky sull’offerta fibra-calcio: lettera all’Antitrust - Pinna21 : @TIM_Official degrado ormai in Tim.. ore passate a cercare di parlare con un operatore, diversi tentativi per arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim attacca

Punto Informatico

Questa è di fatto la prima volta che Elon Muskcosì apertamente App Store. Ricordiamo che l'... In passato, Elon Musk ha ammesso di aver contattatoCook per discutere di una possibile ...Stanley, a chi fa paura il Rito romano antico? Davvero il Summorum Pontificum sarebbe una minaccia per l'eredità del Concilio? È Francesco ad aver paura del Rito romano antico, così come i ...Lo scrive il Sole 24 Ore. La richiesta è di cessare la promozione entro tre giorni. Prezzo «fuori mercato» e «abuso escludente» ...Il Consiglio di Stato ha rigettato le istanze di Telecom Italia contro la delibera Agcom 348/18 CONS in materia di modem libero ...