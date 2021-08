Raid ai Quartieri Spagnoli di Napoli | 6 fermati

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono sei, tra cui un minorenne, ritenuto colui che avrebbe materialmente sparato, le persone fermate stamattina nell’ambito di un’operazione della polizia coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale die dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, tesa alla cattura dei presunti responsabili dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco avvenuta il 16 giugno scorso neiin cui sono stati feriti due passanti, Enrico De Maio di 56 anni, del quartiere Arenella (finito in ospedale in codice rosso) e Vittorio Vaccaro, 62 ...

