Michetti prepara la svolta sui campi nomadi. Ma non solo: «Tolleranza zero verso abusivi e illegali» (Di sabato 7 agosto 2021) «Il welfare cittadino spetta anzitutto a tutti i romani in difficoltà. Serve controllare che non ci siano abusi e garantire risposte certe e rapide. Ad esempio sulle graduatorie dei nidi, o su quella delle case popolari, praticamente ferme, mentre famiglie in difficoltà e giovani coppie nate e residenti a Roma non hanno un alloggio. E non possono realizzare il loro sogno di formare un nucleo familiare. Sia chiaro però che per avere i diritti bisogna rispettare le leggi e i doveri. I casi dei finti nullatenenti sono inaccettabili». Lo dice Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra a Roma in un’intervista al Tempo. Toni duri, i suoi, soprattutto quando si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) «Il welfare cittadino spetta anzitutto a tutti i romani in difficoltà. Serve controllare che non ci siano abusi e garantire risposte certe e rapide. Ad esempio sulle graduatorie dei nidi, o su quella delle case popolari, praticamente ferme, mentre famiglie in difficoltà e giovani coppie nate e residenti a Roma non hanno un alloggio. E non possono realizzare il loro sogno di formare un nucleo familiare. Sia chiaro però che per avere i diritti bisogna rispettare le leggi e i doveri. I casi dei finti nullatenenti sono inaccettabili». Lo dice Enrico, candidato sindaco per il centrodestra a Roma in un’intervista al Tempo. Toni duri, i suoi, soprattutto quando si ...

Advertising

roberto_onano : RT @SecolodItalia1: Michetti prepara la svolta sui campi nomadi. Ma non solo: «Tolleranza zero verso abusivi e illegali» - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Michetti prepara la svolta sui campi nomadi. Ma non solo: «Tolleranza zero verso abusivi e illegali» - SecolodItalia1 : Michetti prepara la svolta sui campi nomadi. Ma non solo: «Tolleranza zero verso abusivi e illegali»… -