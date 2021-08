Inghilterra, le aperture dei quotidiani sportivi: ampio spazio a Harry Kane (Di sabato 7 agosto 2021) Le aperture inglesi di oggi sabato 7 agosto dedicano ampio spazio a Harry Kane, attaccante apparentemente in uscita dal Tottenham e finito prepotentemente nell’orbita del Manchester City. Questi i titoli dei principali quotidiani britannici: The Daily Telegraph: “Non mi sono rifiutato di allenarmi”, riferendosi alle parole di Kane che ha respinto le accuse e ha annunciato il suo ritorno al lavoro con gli Spurs in questo weekend. Su di lui c’è in forte pressing il Manchester City di Guardiola. Daily Express: “No a Messi, vogliamo Kane”, riferendosi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Leinglesi di oggi sabato 7 agosto dedicano, attaccante apparentemente in uscita dal Tottenham e finito prepotentemente nell’orbita del Manchester City. Questi i titoli dei principalibritannici: The Daily Telegraph: “Non mi sono rifiutato di allenarmi”, riferendosi alle parole diche ha respinto le accuse e ha annunciato il suo ritorno al lavoro con gli Spurs in questo weekend. Su di lui c’è in forte pressing il Manchester City di Guardiola. Daily Express: “No a Messi, vogliamo”, riferendosi ...

