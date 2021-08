Voragine in strada: auto inghiottita, una famiglia in ospedale e 800 famiglie senza acqua (Di venerdì 6 agosto 2021) Si parla spesso di sicurezza stradale e problematiche idrogeologiche in Italia. Ma quello che è avvenuto a Fuorigrotta, quartiere a ovest di Napoli, ha dell’incredibile. Siamo nella tarda serata di mercoledì 4 agosto in via Leopardi, all’altezza del civico 192, nel popoloso Rione Lauro. Una Voragine si apre nella strada e una Fiat Panda con all’interno un’intera famiglia viene inghiottita dall’asfalto. La macchina è sprofondata per metà ed è rimasta incastrata. Dentro ci sono papà, mamma e figlio e solo per un’incredibile fortuna non ci sono stati morti. Gli occupanti dell’auto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Si parla spesso di sicurezzale e problematiche idrogeologiche in Italia. Ma quello che è avvenuto a Fuorigrotta, quartiere a ovest di Napoli, ha dell’incredibile. Siamo nella tarda serata di mercoledì 4 agosto in via Leopardi, all’altezza del civico 192, nel popoloso Rione Lauro. Unasi apre nellae una Fiat Panda con all’interno un’interavienedall’asfalto. La macchina è sprofondata per metà ed è rimasta incastrata. Dentro ci sono papà, mamma e figlio e solo per un’incredibile fortuna non ci sono stati morti. Gli occupanti dell’, ...

