Tommaso Zorzi | riceve ogni mezz' ora pizze da pagare Su Instagram | ' Ho avvertito le forze dell' ordine'

' Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell'ordine e non è più successo niente... so far so good'. Con una storia su Instagram,comunica ai suoi fan l'epilogo dello scherzo, poco gradito, di cui è stato vittima qualche giorno fa. Leggi anche - Il vincitore del GF Vip aveva raccontato sui social che qualcuno ...Dopo la vittoria diche ha trionfato al termine dell'avventura più longeva del reality, Alfonso Signorini tornerà a condurre la versione vip del Grande Fratello. I concorrenti non sono ...«Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell'ordine e non è più successo niente... so far so good». Con una storia su Instagram, Tommaso Zorzi comunica ...Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, la foto che testimonia l'amicizia ritrovata: i due sono di nuovo inseparabili.