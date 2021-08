Salvini sul Green Pass: "Per noi era importante non rovinare le ferie. No ai ristoratori-carabinieri" (Di venerdì 6 agosto 2021) “Rispetto alle ipotesi di partenza io devo dire che sono soddisfatto. Qualcuno voleva il Green Pass anche per farci andare in bagno, io credo che siamo invece riusciti a togliere un bel po’ di problemi a milioni di italiani”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, facendo un bilancio preciso delle nuove regole sul Green Pass. Salvini aggiunge: “Lo ha appena riconosciuto anche Federalberghi: negli hotel si potrà fare colazione, pranzo e cena senza certificato verde e senza tamponi per gli ospiti, un tema su cui non ci siamo risparmiati. E ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) “Rispetto alle ipotesi di partenza io devo dire che sono soddisfatto. Qualcuno voleva ilanche per farci andare in bagno, io credo che siamo invece riusciti a togliere un bel po’ di problemi a milioni di italiani”. A dirlo è il leader della Lega Matteoin un’intervista al Corriere della Sera, facendo un bilancio preciso delle nuove regole sulaggiunge: “Lo ha appena riconosciuto anche Federalberghi: negli hotel si potrà fare colazione, pranzo e cena senza certificato verde e senza tamponi per gli ospiti, un tema su cui non ci siamo risparmiati. E ...

Advertising

marcocappato : Ma non è vero che litigano su tutto! Salvini, Letta, Meloni, Conte, Grillo e Berlusconi sono sodali nel silenzio as… - ilfoglio_it : Sul #greenpass Salvini sceglie il basso profilo e incassa la stretta di Draghi. Obbligo per docenti e studenti univ… - borghi_claudio : Suggerisco di leggere con attenzione l'intervista a Salvini a 'la Nazione' di Siena sul tema Monte Paschi. #MPS - AseroGiovanna : RT @Fabrizio_Baggi: L'ex ministro #Salvini, elemento fondativo del #governo del banchiere #Draghi, ricomincia a seminare #odio sul tema de… - CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Salvini sul Green Pass: 'Per noi era importante non rovinare le ferie. No ai ristoratori-carabinieri' -