(Di venerdì 6 agosto 2021) Sono state le grida provenienti da un appartamento ad attirare l’attenzione dei passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Quando i poliziotti ieri, intorno alle 13.45, sono arrivati sul posto, in via Tiburtina, nell’abitazione hanno trovato due uomini, entrambi armati, intenti a discutere animatamente. L’aggressione perLa, poi sfociata in violenta aggressione, sarebbe scaturita da problemi. I due uomini, un italiano classe 1979 e un nigeriano del 1998, erano entrambi armati. Il 42enne minacciava il ‘rivale’ con un, l’altro brandiva in mano ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, furibonda lite per motivi sentimentali: la lotta in casa a colpi di coltello e mattarello -

Ultime Notizie dalla rete : Roma furibonda

SerieANews

Una lite, poi in due lo hanno preso e spinto giù da Ponte Sisto e sono scappati. 'Non so chi sono, ma li avevo già visti. Avevamo litigato anche giorni fa' a raccontarlo, dal letto dell'Ospedale San ...Accoltellato in piazza durante unalite. E' accaduto nel tardo pomeriggio a Candida, centro alle porte di Avellino. Un 35enne ... APPROFONDIMENTI, accoltellato alla schiena in zona ..."Ma questi che pensano, che i ragazzi alle dieci di sera vanno a leggere i sonetti di Shakespeare?" Daniele Capezzone va all'attacco a ...Sicuramente un bicchiere di troppo, ma anche una ‘convivenza’ dura da condividere, specialmente negli spazi ridotti di un camper malandato, e parcheggiato a Tor Marancia, a pochi passi dell’ex Fiera d ...