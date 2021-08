Roma, Florenzi pedina di scambio per arrivare a D'Ambrosio (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 agosto 2021 - Alessandro Florenzi potrebbe partire per la terza volta consecutiva. La Roma continua a non voler puntare sul difensore che questa volta potrebbe accettare una nuova avventura in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021), 6 agosto 2021 - Alessandropotrebbe partire per la terza volta consecutiva. Lacontinua a non voler puntare sul difensore che questa volta potrebbe accettare una nuova avventura in ...

Advertising

siamo_la_Roma : ? #Florenzi sembra allontanarsi dal #Siviglia ?? Nelle ultime ore ha preso piede l'ipotesi #Inter ?? Ecco la situazi… - _AndreaPontone : Questo accanimento nei confronti di #Florenzi non lo comprendo. Nessuno lo vuole per scarsa affidabilità fisica, ma… - xeneize1 : E se fosse tutto apparecchiato in questo modo? Lukaku via x 110 + Emerson......perisic alla Roma x Florenzi Inter..… - sportli26181512 : Roma, la Samp pensa a Florenzi e Diawara: Massimo Ferrero è disposto a trattare per Damasgaard e...… - gilnar76 : Calciomercato #Roma, possibile scambio Florenzi-D’Ambrosio con l’Inter #Asroma #Forzaroma #Seriea -