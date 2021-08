Luca Argentero e Can Yaman, la lite tra i due attori fa saltare le riprese di “Sandokan”: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 6 agosto 2021) Che fine ha fatto il remake di Sandokan? A distanza di otto mesi dall’annuncio, le riprese della serie non solo non sono ancora cominciate ma cominciano a trapelare indiscrezioni sul perché il progetto è ancora fermo. cosa c’è dietro quest’improvvisa frenata della serie che avrà come protagonisti Can Yaman, nei panni del nobile pirata della Malesia creato da Emilio Salgari e diventato iconico grazie all’interpretazione di Kabir Bedi, e Luca Argentero in quelli del sodale Yanez, portoghese pasticcione con la battuta pronta? Tutto bene, tutto bello, aspettative altissime ma le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Che fine ha fatto il remake di? A distanza di otto mesi dall’annuncio, ledella serie non solo non sono ancora cominciate ma cominciano a trapelare indiscrezioni sul perché il progetto è ancora fermo.c’è dietro quest’improvvisa frenata della serie che avrà come protagonisti Can, nei panni del nobile pirata della Malesia creato da Emilio Salgari e diventato iconico grazie all’interpretazione di Kabir Bedi, ein quelli del sodale Yanez, portoghese pasticcione con la battuta pronta? Tutto bene, tutto bello, aspettative altissime ma le ...

