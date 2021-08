LIVE Sinner-Johnson 6-4 6-2, ATP Washington in DIRETTA: l’altoatesino vola in semifinale (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di Sinner contro Korda Le proiezioni del ranking di Jannik Sinner 22.57 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo! 22.56 In semifinale lo attenderà l’americano Jenson Brooksby, in condizione ottimale e oggi vincitore contro Millman. 22.54 Pare essersi ritrovato Jannik Sinner, molto più propositivo delle scorse settimane. Il servizio è un arma che sta crescendo e le sensazioni rimangono ottime: d’altronde sul talento del ragazzo nessuno ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria dicontro Korda Le proiezioni del ranking di Jannik22.57 Lafinisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo! 22.56 Inlo attenderà l’americano Jenson Brooksby, in condizione ottimale e oggi vincitore contro Millman. 22.54 Pare essersi ritrovato Jannik, molto più propositivo delle scorse settimane. Il servizio è un arma che sta crescendo e le sensazioni rimangono ottime: d’altronde sul talento del ragazzo nessuno ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Johnson 6-4 2-1 ATP Washington in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’azzurro - #Sinner-Johnson… - OA_Sport : #tennis Seguite con noi la DIRETTA #LIVE del match di Sinner contro Johnson: l'azzurrino a caccia del terzo success… - livetennisit : ATP 500 Washington: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner - zazoomblog : LIVE Sinner-Johnson ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale - #Sinner-Johnson #Washington… - infoitsport : LIVE Sinner-Johnson, ATP Washington in DIRETTA: l'azzurro insegue la semifinale -