Le aperture spagnole: "Incredibile, Dramma, Messi se ne va" (Di venerdì 6 agosto 2021) Le aperture spagnole di questo venerdì 6 agosto sono legate chiaramente alla notizia che ha scosso il mondo calcistico ieri sera. L'addio di Messi al Barcellona. "Dramma", "Bombazo", "Il Barça se lo è lasciato scappare", "Incredibile", "La storia è finita". Sono i titoli dei grandi quotidiani sportivi spagnoli con il Barcellona che ha indicato nei limiti salariali imposti dalla Liga il principale ostacolo al rinnovo. Foto: apertura Mundo Deportivo

