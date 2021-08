Inversione proibita in via Bocconi | l' auto guidata da un autista di bus La donna resta gravissima dopo il volo dallo scooter

(Di venerdì 6 agosto 2021) ANCONA - Lotta tra la vita e la morte la 56enne anconetana (P. C. le sue iniziali) coinvolta mercoledì sera nello schianto avvenuto in via, tra una Opel Corsa grigia e lodi grosse ...

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTEchoc in via Bocconi, scooter centrato da un'auto:...L'uomo si trovava al volante di un furgone quando, per evitare una colonna di auto che si era formata davanti a lui, decise di effettuare un'ad U. Una manovra azzardata eche ...ANCONA - Lotta tra la vita e la morte la 56enne anconetana (P.C. le sue iniziali) coinvolta mercoledì sera nello schianto avvenuto in via Bocconi, tra una Opel Corsa grigia e lo scooter ...Lo scorso 8 giugno aveva fatto inversione ad U causando la morte di Francesco Severino, 30enne di Merano LA VITTIMA: Volontario della Croce Rossa e Croce Bianca LA DINAMICA: Una manovra folle ...