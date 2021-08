Inter, i nerazzurri non aspettano più: fissata una deadline per Lukaku (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto il mondo nerazzurro è rimasto scosso dalle vicende degli ultimi giorni che ha visto come protagonista Romelu Lukaku. Il Chelsea sembrerebbe voler affondare il colpo ma l’offerta definitiva non è stata ancora fatta alla società nerazzurra. Per questo motivo l’Inter non vuole più aspettare i blues, anche perché il tempo stringe e l’inizio del campionato è alle porte. Più si aspetta e più sarà complicato trovare il sostituto del belga. Per questi motivi, l’Inter aspetterà un’offerta per Lukaku fino a domenica. Se non dovesse arrivare, l’attaccante belga potrebbe rimanere in nerazzurro per la felicità dei tifosi e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto il mondo nerazzurro è rimasto scosso dalle vicende degli ultimi giorni che ha visto come protagonista Romelu. Il Chelsea sembrerebbe voler affondare il colpo ma l’offerta definitiva non è stata ancora fatta alla società nerazzurra. Per questo motivo l’non vuole più aspettare i blues, anche perché il tempo stringe e l’inizio del campionato è alle porte. Più si aspetta e più sarà complicato trovare il sostituto del belga. Per questi motivi, l’aspetterà un’offerta perfino a domenica. Se non dovesse arrivare, l’attaccante belga potrebbe rimanere in nerazzurro per la felicità dei tifosi e ...

