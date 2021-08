Green pass obbligatorio per gli studenti universitari, voi siete d'accordo? (Di venerdì 6 agosto 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - DanielePG_Z : RT @Potemkin959: Domani inizia il Mondo Nuovo Il green pass comincerà in maniera confusa, per un breve periodo iniziale saranno possibili… - maremmmana : RT @rasputin_LG2: @matteosalvinimi Ma piantala tutta sta cagata del green pass la stata appoggiando indirettamente chiedendo piccole derogh… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass A scuola solo con il green pass A scuola solo con il green pass. Dal primo settembre, non solo i prof, ma anche il personale amministrativo e ausiliario dovrà dotarsi del certificato verde per andare al lavoro. Obbligo anche per tutti gli studenti ...

La Cnn licenzia tre dipendenti: 'Erano entrati in sede a New York senza essere vaccinati' Vaccini e Green pass , inizia la battaglia sul lavoro . La Cnn ha licenziato tre dipendenti : erano entrati nel quartier generale dell'emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid - 19. 'La ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Contro la Pro Vercelli Juric cerca risposte. Gemello tra i pali? Ci saranno da osservare tutte le regole anti-contagio, dalla mascherina per coprire le vie respiratorie al distanziamento da mantenere per l’intero arco della gara, oltre ad essere in possesso del ...

Green pass Covid obbligatorio anche per gli accompagnatori in ospedale L'obbligo di green pass vale anche per coloro che accompagnano i pazienti nelle strutture ospedaliere e sanitarie. La certificazione è necessaria per accedere come accompagnatore negli ospedali, all'e ...

A scuola solo con il. Dal primo settembre, non solo i prof, ma anche il personale amministrativo e ausiliario dovrà dotarsi del certificato verde per andare al lavoro. Obbligo anche per tutti gli studenti ...Vaccini e, inizia la battaglia sul lavoro . La Cnn ha licenziato tre dipendenti : erano entrati nel quartier generale dell'emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid - 19. 'La ...Ci saranno da osservare tutte le regole anti-contagio, dalla mascherina per coprire le vie respiratorie al distanziamento da mantenere per l’intero arco della gara, oltre ad essere in possesso del ...L'obbligo di green pass vale anche per coloro che accompagnano i pazienti nelle strutture ospedaliere e sanitarie. La certificazione è necessaria per accedere come accompagnatore negli ospedali, all'e ...