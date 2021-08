Green pass: la circolare del Ministero e l'app per verificare la validità della certificazione verde (Di venerdì 6 agosto 2021) I ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e per l'Innovazione tecnologica illustrano l'utilizzo dell'app VerificaC19 realizzata grazie al supporto tecnologico di SOGEI, in collaborazione ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 6 agosto 2021) I ministeriSalute, dell'Economia e delle Finanze e per l'Innovazione tecnologica illustrano l'utilizzo dell'app VerificaC19 realizzata grazie al supporto tecnologico di SOGEI, in collaborazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il green pass non ferma i turisti: in quasi 7 mila visitano il sito di Pompei Tutto bene nonostante i latrati di fascio - negazionisti e idioti che urlano alla dittatura sanitaria. Sono stati registrati 6.890 visitatori al sito di Pompei nella giornata di oggi. Il green pass dal 6 agosto obbligatorio per l'accesso in tutti i luoghi della cultura, non ha frenato i tanti turisti che hanno deciso di visitare la città antica. Anche più numerosi dello scorso venerdì ...

Green pass, Cisl: precisato obbligo anche a mense aziendali La lotta al Covid - 19. "Per voce istituzionale è stato precisato che il green pass sarà da oggi obbligatorio anche per accedere nelle mense aziendali ma non da estendere per quanto riguarda l'accesso ai contesti lavorativi, nei riguardi dei quali, anche in questo caso in ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Covid. Green pass e mascherine: le misure per rientro a scuola Con il pacchetto di norme varato dal Governo, sono state poste le basi per la riapertura della scuola in presenza a settembre. Dal green pass per i docenti, all'uso della mascherina, alle regole per i ...

