'Gli alieni modificano le luci delle stelle per inviare messaggi': la rivelazione di un fisico di Londra (Di venerdì 6 agosto 2021) Un fisico dell'Imperial College di Londra è convinto della strana teoria: gli alieni potrebbero alterare la luce emessa dalle stelle per lanciare dei messaggi nell'universo. Foto: Shutterstock Music: '... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Undell'Imperial College diè convinto della strana teoria: glipotrebbero alterare la luce emessa dalleper lanciare deinell'universo. Foto: Shutterstock Music: '...

Advertising

AlbertHofman72 : Momento divertissement... The dark side of the moon e gli alieni... ?? #chiùAnoninsider - pruckler : RT @symdona: Se arrivassero gli alieni e chiedessero qualcosa per capire l’Italia in 1 minuto consegnerei questa intervista. Stratosferica. - ezekiel : RT @symdona: Se arrivassero gli alieni e chiedessero qualcosa per capire l’Italia in 1 minuto consegnerei questa intervista. Stratosferica. - aconoscitore : Quando arriveranno gli alieni e ci chiederanno della tristezza gli faremo sentire questo brano degli Anathema e cap… - Ziggyflow1 : @theturtleawaken @ufob0t Mica scemi gli alieni ?? -