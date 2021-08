Gigi D’Alessio | sesso e nome del quinto figlio con la nuova fidanzata

Leggi su cityroma

(Di venerdì 6 agosto 2021) Come ormai noto,e laDenise Esposito sono in attesa del loro primoinsieme,per il cantante: alcuni amici della coppia hanno rivelato in esclusivadel bebè in arrivo! Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche:, laè incinta: ma Anna Tatangelo non sapeva… L'articolo proviene da City Roma News.