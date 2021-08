Cucciolo di capriolo incastrato in un cancello, è in salvo (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un Cucciolo di capriolo selvatico, rimasto incastrato tra le sbarre in ferro di un cancello posto nell’area della diga Enel sul Fiume Volturno a Capua (Caserta), è stato tratto in salvo dai carabinieri forestali con il supporto dell’Asl e del personale della diga, che ha tagliato le sbarre con una smerigliatrice elettrica. E’ probabile che l’animale sia stato spinto dalla sete, vista la prolungata siccità, a lasciare il bosco San Vito, nel sito di interesse comunitario “Monte Tifata”, per portarsi verso le rive del fiume; lungo il tragitto è rimasto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undiselvatico, rimastotra le sbarre in ferro di unposto nell’area della diga Enel sul Fiume Volturno a Capua (Caserta), è stato tratto indai carabinieri forestali con il supporto dell’Asl e del personale della diga, che ha tagliato le sbarre con una smerigliatrice elettrica. E’ probabile che l’animale sia stato spinto dalla sete, vista la prolungata siccità, a lasciare il bosco San Vito, nel sito di interesse comunitario “Monte Tifata”, per portarsi verso le rive del fiume; lungo il tragitto è rimasto ...

