Calciomercato Juventus | casting a centrocampo | un Mr X per Allegri

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 6 agosto 2021), fiducia a tempo per Locatelli Ildellasta per entrare nei giorni decisivi, quelli da dentro o fuori e la trattativa principale, quella che dovrebbe far approdare Manuel Locatelli alla corte di mister, è bloccata: i due club rimangono fermi sulle proprie posizioni, il tempo passa e il centrocampista italiano si allena ancora in Emilia. LEGGI ANCHE:, Cherubini blinda la difesa: la concorrenza non spaventa In casa bianconera si crede di poter chiudere con successo quest’operazione, ...