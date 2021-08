Arriva l’ondata di caldo più potente dell’estate (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuova ondata di caldo africano sull’Italia, probabilmente la più rovente di quest’anno, da lunedì 9 agosto con temperature record. Un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, spiega iLMeteo.it si allungherà dall’interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a garantire un’estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l’Italia, la vera notizia riguarda i valori termici. Infatti la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30°C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d’aria). Nella pratica questo potrebbe tradursi in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuova ondata diafricano sull’Italia, probabilmente la più rovente di quest’anno, da lunedì 9 agosto con temperature record. Un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, spiega iLMeteo.it si allungherà dall’interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a garantire un’estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l’Italia, la vera notizia riguarda i valori termici. Infatti la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30°C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d’aria). Nella pratica questo potrebbe tradursi in ...

Advertising

mcallock : @SusySo3 @EntropicBazaar @larisposta_42 @experientiaante No. Figurati. Sono coinvolto in prima persona. Ma non sono… - Menanni1 : @dottorbarbieri @wojak0 Arriva l'ondata. - KavanaghAmber : @Devil_Lady7 Tra l'altro con il covid e tutto il resto, non si sa mai come vanno a finire certe cose. Quindi magari… - albo_interista : RT @AndreaInterNews: Se Lautaro Martinez va (in che direzione? Atletico Madrid?) e arriva davvero l'offerta del Chelsea, Lukaku verrà risuc… - AndreaInterNews : Se Lautaro Martinez va (in che direzione? Atletico Madrid?) e arriva davvero l'offerta del Chelsea, Lukaku verrà ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’ondata Quarta ondata, quando arriva il picco? Quattro Regioni rosse per l’Ue, una rischia la zona gialla QuiFinanza