Aeroporti di Roma | riapre da oggi l' area check - in del Terminal 1 completamente rinnovata

Da oggi venerdì 6 agosto torna operativa l'area check - in del Terminal 1 di Fiumicino, chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid - 19. Lo comunicadi. Nonostante i volumi di traffico a Fiumicino rimangano ancora molto distanti dalla normalità (a luglio i flussi sono stati pari a circa il 30% dei livelli pre - Covid, con picchi di ...diinforma che da oggi torna operativa l'area check - in del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid - 19. Nonostante i volumi di ...Qui le operazioni di accettazione per Aegean Airlines, Air Malta, Albastar, Eurowings, Ryanair e Vueling Airlines; la riconsegna bagagli di questi vettori continuerà al 3 ...3' di lettura 06/08/2021 - ROMA (ITALPRESS) – Riapre l’area check-in del Terminal 1 di Fiumicino, chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Nonostante i volumi di traffico a Fiumicino ...